Fiera di Forlì, Forza Italia critica l'intervento di Italia Viva: "Pretestuosa polemica"

"Quando non vi è nulla di cui discutere ci si inventa di tutto, pescando dalla morale fino a farla". Così l'esponente di Forza Italia, Cassio Mignani, commenta l'intervento del consigliere comunale di Italia Viva Massimo Marchi sulla nomina del nuovo amministratore unico della Fiera di Forlì, Valerio Roccalbegni ex sindaco di Modigliana. Marchi, esordisce Mignani, ha affermato "che il sindaco Gian Luca Zattini non avrebbe valutato le competenze. Ha ben amministrato il suo Comune, dimostrando le proprie competenze da amministratore della cosa pubblica".

"Non ho relazione con il nuovo amministratore pur avendo svolto tutta la sua carriera politica nel centro destra, ricoprendo importanti incarichi istituzionali per Forza Italia, prima di scegliere di aderire alla Lega, con davvero scarso consenso - prosegue Mignani -. Difficile però apprezzare il pulpito del Consigliere Marchi che dimentica come il suo partito, Italia Viva, del rottamatore Renzi, abbia piazzato addirittura un ministro con la terza media, ruolo in cui forse le uniche competenze valide sono quelle del partito o del mero opportunismo politico. Non voglio essere discriminante, ma leggere che nei concorsi sono richiesti lauree, master, pubblicazioni e pure esperienza per poi trovarsi al ministero a dialogare con la terza media, e tutta da ridere. Come pure sono da ridere le critiche sulla gestione della Fiera che questa amministrazione si è trovata ad operare quando la precedente faceva assistenza al coma vegetativo. Cosa pretende Marchi che in società decotta come è la Fiera venga un nuovo Marchionne? In settanta anni di amministrazione rossa sono sempre state fatte scelte in base alla tessera, senza neanche preoccuparsi più di tanto se l’ex amministratore abbia ben fatto, e la barra politica è stata guidata dall’ appartenenza e dalla fedeltà ideologica, altro che competenza".

"Mi corre l’obbligo di far notare come l’ espressione di Marchi “continua la calata dei Sindici della vallata verso il capoluogo” contenga una sorta discriminazione verso chi non è di Forlì o una malcelata critica verso l’ assessore al welfare Rosaria Tassinari di Rocca S. Casciano ed ex Sindaco del suo Comune, i cui ottimi risultati sono sotto gli occhi di tutti - prosegue Mignani -. Non vorrei citare parabole evangeliche per evidenziare il confronto con la questione della nomina del neo amministratore ma l’affermazione davvero improvvida del Consigliere Marchi, lascia trapelare una pretestuosa espressione polemica nei riguardi del Sindaco, per ricollocare la sua ubicazione politica all’opposizione della Giunta, laddove il voto a favore della delibera sul Poc per consentire l'innalzamento di un metro da otto a nove, di un nuovo insediamento abitativo in via Bertarina, aveva fatto lanciare illazioni su pilotati apparentamenti con il centro destra".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Cassio Mignani

Forza Italia Forlì