Fiera, Zattini: "Un'eredita molto indigesta. Vogliamo risolvere il problema"

Quella della Fiera di Forlì "è un'eredita molto indigesta". "Noi vogliamo risolvere il problema, perchè non lasciamo le cose a metà, e prendere una decisione con gli altri soci che sia per il futuro della città". Non usa troppi giri di parole il sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini, rispondendo ad un question time del capogruppo dem Soufian Hafi Alemani sulla situazione presente e futura dell'ente di via Punta di Ferro dopo il "congelamento" del matrimonio con Parma.

Il primo a prendere la parola è stato l'assessore al Bilancio, Vittorio Cicognani, spiegando che ci sono stati incontri sia col presidente e l'amministratore delegato della Fiera di Parma che col presidente di Rimini Fiera alla presenza dei soci di riferimento (Fondazione Carisp e Camera di Commercio i principali). "Questi sono gli unici due soggetti che hanno presentato una proposta", ricorda Cicognani. Del caso si è interessato anche il presidente della Fiera di Cesena, Renzo Piraccini, ma, ha pungolato Cicognani, "parla solo sui giornali e non presenta niente di concreto". Nei prossimi giorni sono previsti altri incontri con i soci di riferimento. "Il Comune ha il 30% di quota e insieme dovremo risolvere questa annosa situazione".

Poi ha preso la parola il sindaco Zattini: "La Fiera di Forlì ha un solo asset, l'Avicola. Tutto il resto non interessa a nessuno". Il primo cittadino ha anche ricordato l'indagine della Guardia di Finanza: "C'è grande interesse della Procura, ma allo stesso tempo vogliamo sapere come è stata amministrata in questi anni. C'è stata una compravendita, che, nonostante un esborso del Comune di 1,7, lascia quasi un milione di euro di buco nei conti della Fiera".

La Fiera, ha attaccato il sindaco, "è stato un giochino mal giocato per tanti anni. Una vergogna della città di Forlì ed è sotto gli occhi di tutti". Quanto al risiko delle fiere, "vogliamo prendere una decisione per il futuro della città e che porti per lo meno ad una soluzione dal punto di economico. Tutte le proposte che abbiamo, soprattutto quella di Parma, non lo risolve".

La struttura necessità anche di lavori di riqualificazione antisismica. Dalla Regione è arrivato un contributo per 100mila euro nell'ambito del piano triennale di Protezione Civile. I padiglioni fieristici sono stati individuati come area di prima assistenza e ammassamento dei soccorritori in caso di emergenza. Zattini ha ricordato che è presente sul tetto un impianto fotovoltaico "che costa 200mila euro in leasing, pagati al momento con la produzione di energia. Ma con i lavori andrà smontato e probabilmente ce lo dovremo dimenticare. Sono rimasti 8 anni di ammortamento per un totale di 1,6 milioni. Il tema ci preoccupa molto".