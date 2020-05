"Fiore mi ha nominato segretario di Forza Nuova a Forlì"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ForlìToday

Si informa la cittadinanza che sotto nomina di Roberto Fiore (di cui se volete posso fornirvi numero di telefono) Forza Nuova romagna non ha chiuso i battenti ma resta aperta ed operativa sotto la direzione di Marzio Dal Monte (Paracadutista estremo, ex manager di Marky Ramone, manager di Michale Graves, Victor Colicchio ed altre celebrità, forlivese con doppia cittadinanza italiana/ americana, 37 anni, sposato con Dionne Marie Dal Monte, americana, 26 anni, quattro figli in totale) che resterà a Forlì nei prossimi mesi ritardando il ritorno a New York per "Ricostituire bene la presenza di Forza Nuova in tutta la Romagna". "Ho sentito che Roberto Fiore, il mio Capo politico indiscusso dal 1997, per il quale ho già ricoperto nei primi anni 2000 la carica di segretario forlivese e responsabile nazionale Forza Nuova per l'università, ha avuto bisogno, come ho appreso dalle vostre testate, ed ho chiamato subito dandogli mia immediata disponibilita. Conosco Fiore da oltre 20 anni, sono un suo seguace sin dai tempi di Terza Posizione, e sono qui per dire che Forza Nuova Romagna non ha chiuso i battenti, e chiunque può prendere contatto con i militanti forlivesi

Per Forza Nuova Romagna - il Responsabile Marzio Dal Monte