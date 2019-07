La federazione Pd del Forlivese imbocca la via del congresso anticipato: fissata la data

Il Partito Democratico della federazione di Forlì andrà al congresso anticipato, è stata infine fissata una data per l'appuntamento che segnerà il rinnovo di tutti gli organi dirigenti del Pd locale e quindi delle cariche di vertice dopo la sconfitta elettorale del 9 giugno scorso. La scelta è stata votata nel corso della terza seduta dell'assemblea territoriale, che si è tenuta lunedì sera: la data è stata fissata al 22 settembre. Questo significa che sarà un'estate intensa per il Pd, dato che dovrà mettersi in moto la macchina del congresso, con assemblee nei circoli, candidature ed infine le elezioni per gli organi interni. A convocare il congresso di federazione sarà la Direzione del Pd, su input dell'assemblea. Una volta partita la convocazione formale decadranno i vertici di partito, tra cui la segretaria Valentina Ancarani, e il Pd sarà guidato da una commissione congressuale. La scelta di effettuare nel periodo estivo il congresso è stata dettata per essere pronti e organizzati con nuovi organi nel pieno dei loro poteri quando inizierà la campagna elettorale per le elezioni regionali dell'Emilia-Romagna.