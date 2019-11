Focus su città ed Europa: continuano gli incontri di Volt

Continua l'attivismo del partito Volt, di orientamento paneuropeo e progressista, che sta organizzando nel forlivese momenti di confronto e dialogo con la cittadinanza. "Il nostro scopo è quello di coinvolgere gli abitanti di Forlì e Cesena nelle nostre attività e nei nostri momenti di incontro", spiegano gli attivisti. Si è partiti venerdì col tour di ascolto di fronte al Teaching Hub (viale Corridoni 20), sede dell'università, dove il leader cittadino Francesco Marino e alcuni volontari hanno ascoltato gli studenti su temi come la città stessa, l'Europa e la politica. Le stesse domande sono state oggetto anche del tour di sabato, questa volta in piazza Saffi. "Vogliamo ascoltare e domandare, due attività semplici e all'apparenza quotidiane, che invece sono sempre più trascurate al giorno d'oggi", spiegano i volontari.

"I risultati dei tour hanno dimostrato che, secondo gli intervistati, in maggioranza locali, il punto forte di Forlì resti la vivibilità, mentre da migliorare sarebbe la gestione della raccolta differenziata e l'offerta ricreativa al di fuori di pub e locali notturni. L'Unione Europea ha un impatto per il 70% degli intervistati, in particolar modo tra i giovani grazie a programmi di scambio come Erasmus e tra gli adulti e i lavoratori per i fondi europei e per la libertà di movimento che essa offre - viene illustrato -. Notiamo con piacere che c'è chi già conosce il nostro partito: ancora ci sorprende, ma stiamo cercando di organizzare sempre più occasioni di incontro con la cittadinanza".

Il gruppo forlivese si ritrova infatti ogni mercoledì sera a Forlì. I prossimi eventi, però, cambieranno di sede: mercoledì l'incontro sarà a Cesena alla Brasserie Arnage (viale Guglielmo Oberdan 618) alle ore 21, mentre mercoledì 20 sarà a Forlimpopoli a I Bevitori Longevi (via del Castello 21).