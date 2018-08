Fondi stoppati, Forlìperbene: "Occasione per cambiare il progetto dell'ex asilo Santarelli"

Cogliamo l' occasione per cancellare il progetto dell'ex asilo Santarelli e dare i locali alla Casa di Riposo Zangheri. Sono stati bloccati o rimandati gli 8.3 milioni di euro del Bando Periferie su 12 progetti in città, tra cui quello della ristrutturazione dell' ex Asilo Santarelli con trasformazione in sede bibliotecaria e attività culturali varie per 1.7 milioni di euro di finanziamento statale (costo complessivo: 5 milioni).

E' il momento di cambiare e considerare la maggior utilità di un ampliamento della Casa di Riposo lì di fronte che sicuramente abbisogna di ancora maggiori spazi. E quale miglior opportunità trovarseli lì davanti, pensando anche che i costi verrebbero così assunti anche nei capitoli della Casa stessa con un risparmio diretto delle casse comunali dell' impegno a fronte Ex Santarelli di diversi milioni di euro. Conseguentemente dedichiamo questi fondi risparmiati alla nostra storica e fondamentale Biblioteca Comunale (nel bando per questa ci sono solo 350.000 euro) che deve restare la principale Sede della Cultura Forlivese. Si dirà che si torna indietro dopo tante lotte e polemiche. Non è vero. Si va avanti con realismo, cercando di cogliere tutte le opportunità della nuova situazione.

Giancarlo Biserna - Associazione Forliperbene​