Rifiuti, Fratelli d'Italia chiede a Zattini un incontro con Alea: "Bisogna mettere dei paletti sul servizio"

Fratelli d'Italia chiede "un incontro immediato" con l'amministratore delegato di Alea Ambiente Paolo Contò alla presenza del candidato sindaco Gian Luca Zattini e tutte le forze politiche che compogono la coalizione di centrodestra (Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia). "Abbiamo ricevuto in questi giorni - esordisce il capogruppo in Consiglio comunale di FdI, Davide Minutillo - diverse segnalazioni da parte di cittadini che lamentano il mancato ritiro dei rifiuti da parte delle cooperative incaricate da Alea per l’esecuzione del servizio".

"Come forza politica crediamo che Alea debba prendere dei seri provvedimenti seri nei confronti delle cooperative che non vigilano attentamente sull’esecuzione del servizio di svuotamento dei bidoni - continua Minutillo -. Crediamo che si debbano applicare le penali previste dal contratto con la diminuzione del compenso previsto per le cooperative e in caso di comportamento reiterato provvedere anche alla recessione del contratto".

"Non è accettabile sentirsi rispondere “siamo all’inizio” e crediamo che questo modo di fare non sia un comportamento tollerabile per i cittadini", prosegue l'esponente di Fdi. Minutillo ha inoltre annunciato di aver avuto un colloquio martedì col candidato sindaco Zattini: "Gli ho chiesto di chiedere formalmente a Contò un incontro immediato, dove dovranno essere presenti tutte le forze politiche che compongono il centrodestra (Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia), per iniziare a mettere dei paletti sul servizio della raccolta dei rifiuti".

Nei giorni scorsi si è svolto incontro tra il vertice operativo di Alea Ambiente ed i rappresentanti delle cooperative terziste interessate nelle "raccolte" per fare il punto della situazione su Forlì e sugli altri comuni. Contò ha richiamato all’ordine le forze lavoro, "chiedendo maggiore puntualità e controllo più serrato del territorio", anche se "l’utente deve abituarsi ad esporre su suolo pubblico così come convenuto con gli addetti alla distribuzione".