Forlì Cambia, nuovo direttivo per la lista civica pro Zattini: Paola Casara presidente

Paola Casara, Fabio Petrini, Stefano Gagliardi, Daniela Gimelli, e Maria Grazia Terenzi. Sono i cinque nuovi componenti del direttivo dell'associazione "Lista Civica Forlì Cambia" che mercoledì sera, in seduta plenaria, ha rinnovato i propri organi rappresentativi ed eletto il presidente e il vicepresidente, individuandoli rispettivamente nell'assessore Casara e in Petrini. L'associazione rappresenta l'eredità e il contenitore politico-culturale della lista civica "Forlì Cambia", che alle ultime elezioni amministrative ha rappresentato la vera novità in termini elettorali, ottenendo più del 10% del consenso e conquistando ben cinque seggi in consiglio comunale.

Il nuovo direttivo, in visita venerdì al sindaco Gian Luca Zattini, "rinnova pieno sostegno e fiducia nel primo cittadino e nel suo operato - viene comunicato -. L’azione di questo direttivo e di tutta l’associazione si perfezionerà in un clima di profonda collaborazione e dialogo con l’attuale amministrazione, consapevoli del fatto che ne siamo, e continueremo ad esserlo, la manifestazione civica e un tassello importante per la crescita e lo sviluppo di questa città. È con questo spirito che, dopo il lockdown, vogliamo ripartire per ridare slancio alla nostra attività".