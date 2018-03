A Forlì come a Roma? L'ex candidato sindaco del M5S passa alla Lega Nord

Daniele Avolio, candidato sindaco del Movimento 5 Stelle a Forlì nel 2014 e attualmente consigliere del Gruppo Misto è passato ufficialmente nelle fila della Lega. A darne l'annuncio è stato lo stesso Avolio, in un breve intervento in Consiglio Comunale di martedì pomeriggio. Il Carroccio, grande vincitore delle ultime elezioni del 4 marzo, attira ora molto politici. A Ravenna il civico Massimiliano Alberghini, già in area leghista, anche lui ex candidato sindaco, ha aderito formalmente nel corso dell'ultimo consiglio comunale della città bizantina al gruppo della Lega ed ora Avolio a Forlì.

Il gruppo della Lega Nord (nel consiglio comunale di Forlì, infatti, il partito conserva la denominazione precedente a quella del 4 marzo) vede così passare i propri consiglieri da uno a due. Avolio siederà accanto al capogruppo Daniele Mezzacapo. Commenta Mezzacapo: “Lo accogliamo con piacere nel nostro gruppo. Il consigliere Avolio ha dimostrato di sposare i valori e le battaglie della Lega Nord”. Annunciando il cambio, su Facebook Avolio ha definito la Lega l' “unica formazione politica che con il Centro Destra , Forza Italia e Fratelli d’Italia, ha veramente a cuore il destino della nostra Nazione”

Si tratta di un passaggio singolare per la coincidenza con la delicata fase politica nazionale. Mentre si dà come sempre più probabile a livello nazionale un asse M5S e Lega Nord per la formazione del futuro governo del Paese, anche a Forlì plasticamente sembra concretizzarsi un "ponte" tra le due formazioni politiche. Nel 2014 Daniele Avolio, infatti, sarebbe stato sindaco della città di Forlì se il M5S avesse vinto le elezioni comunali. Ma già il 9 febbraio del 2015, il candidato sindaco pentastellato è confluito nel Gruppo Misto. Il gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle, con 4 seggi attribuiti si trova con soli due consiglieri (Vergini e Benini) per l'uscita anche dell'ex consigliere Fabio Corvini nel Gruppo Misto, poi dichiarato caduto. Subentrata al suo posto la consigliera Eliana Gardini, anch'ella eletta nelle file grilline, il 10 febbraio 2017 è confluita nel gruppo di Forza Italia. E quindi ad oggi due dei 4 consiglieri eletti dal M5S militano in Lega Nord e Forza Italia.