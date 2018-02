"Forlì SiCura" e sicurezza stradale, progetti per 19 milioni di euro: "Anche autovelox"

Diciannove milioni di euro per la sicurezza delle strade del comune di Forlì. La somma, spiegano i consiglieri comunali di "Forlì SiCura" Mario Peruzzini e Tatiana Gentilini, "dovrebbe riguardare autovelox, zone 30, passaggi pedonali protetti, pubblica illuminazione, rotatorie, dossi, marciapiedi, piste ciclabili, segnaletica, parcheggi e strade". Gli esponenti della lista civica evidenziano come tra le priorità non ci siano quindi "solo progetti per contrastare la criminalità, ma anche interventi concreti per la sicurezza delle nostre strade che, purtroppo, continuano a registrare ogni anno decine di vittime e diverse centinaia di feriti".

"Nel 2016 in tutta la nazione si sono verificati 175.791 incidenti con lesioni con 3.283 vittime e 249.175 feriti. Tra le vittime aumentano i ciclisti (+9,6%) e i ciclomotoristi (+10,5%) - osservano -. La Sicurezza stradale continua ad essere un tema quasi sconosciuto nella discussione elettorale di tutti i candidati e partiti. Un argomento che meriterebbe maggiore attenzione e considerazione per le persone che perdono la vita o subiscono infermità importanti con migliaia di famiglie coinvolte e costi sociali e sanitari enormi. Investire sulla sicurezza stradale non solo in uomini e mezzi per prevenire le violazioni al codice della strada ma anche investimenti strutturali per correggere difetti della complessa rete viaria".

"Il progetto “Forlì SiCura” promuove strategie utili al contrasto e alla prevenzione del rischio stradale; azioni fortemente volute dalla Lista Civica “ForliSiCura” che ha portato adagosto dello scorso anno alla costituzione del “Gruppo analisi del rischio stradale” formato da esperti della Polizia Municipale, Viabilità, Forlì Mobilità Integrata che ha effettuato sopralluoghi in tutti quartieri di Forlì al fine di vagliare tutte le segnalazione di situazioni di pericolosità incrociandole con le statistiche dei sinistri stradali - chiosano -. Un lavoro consistente che ha portato ad esaminare circa 350 casi di criticità stradale con l’elaborazione di una mole importante di opere da realizzare in tutta la città".

Peruzzini e Gentilini sottolineano che "sono stati individuati interventi per un valore di circa 19 milioni di euro che dovrebbero riguardare: autovelox, zone 30, passaggi pedonali protetti, pubblica illuminazione, rotatorie, dossi, marciapiedi, piste ciclabili, segnaletica, parcheggi e strade. Progetti condivisi con i rappresentanti dei cittadini nei quartieri che possono cambiare il volto della nostra rete viabile rendendola finalmente più sicura e proiettata al futuro".