Forlì SiCura si spacca: 23 candidati su 33 si dissociano dall'appoggio a Zattini

Forlì SiCura si spacca in due. Dopo la conferenza stampa di sabato mattina in cui i delegati della lista Forlì SiCura, Mario Peruzzini e Alvaro Ravaioli, hanno dato il loro sostegno a Gian Luca Zattini, senza tuttavia procedere con l'apparentamento, diversi candidati in lista si sono dissociati da questa posizione. Spiega una nota della "fronda": "Quanto è stato lì dichiarato sono opinioni personali di chi le ha espresse. Riteniamo che Marco Ravaioli abbia rappresentato sia noi candidati che i progetti innovativi espressi ed elaborati, in maniera eccellente. Riteniamo di essere stati schiacciati dalla estrema polarizzazione del voto tra destra e sinistra che non ci ha sufficientemente premiato come portatori di progetti innovativi per la città ma comunque ci ha decretato quale seconda tra le otto liste civiche presenti nella competizione. Ripartiamo dalle quasi 2000 persone che hanno dato fiducia a Marco Ravaioli, ai nostri candidati ed ai nostri progetti per rimettere in moto la città". La posizione di Forlì SiCura a favore di Zattini viene invece come "adulazione": "La conferenza stampa di questa mattina in cui i delegati della lista Forlì SiCura hanno adulato il candidato sindaco Zattini non ci rappresenta".

Firmano il testo 23 candidati in lista sui 33 totali: Tatiana Gentilini, Alessandro Grassi, Euro Camporesi, Gianluigi Giorgetti, Davide Balzani, Luca Caldi, Stefano Silvestroni, Roberta Zoli, Patrizia Nanni, Romana Baldassarri, Laura Mambelli, Marco Ravaioli, Elisabetta Michelacci, Roberta Mongini, Giovanni Mario Falco, Katia Milanesi, Elena Gentilini, Elia Bertozzi, Denise Milanesi, Elisa Briccolani, Enrico Camporesi, Marco Parodi, Elisa Casamenti e Rita Fiumana.