Forza Italia celebra i 25 anni, gilet azzurri anche a Forlì: "Centrodestra unito per sfidare la sinistra"

Anche a Forlì e a Cesena Forza Italia è scesa in piazza nell’ambito della mobilitazione nazionale per i 25 anni del partito azzurro. A portare sostegno a iscritti e attivisti, con il gilet azzurro, anche il deputato Simona Vietina. "Forza Italia è un partito che in questi 25 anni ha portato avanti i valori della libertà e della democrazia - esordisce la parlamentare e sindaco di Tredozio -. Ed è nostro dovere essere nelle piazze oggi, non solo per riaffermare con forza questi valori, ma anche per contestare una manovra di bilancio che deprime il Paese, che dice no alle grandi opere e frena lo sviluppo attraverso un assistenzialismo fine a se stesso e provvedimenti spot funzionali solo alle elezioni europee. Forza Italia c’è, è presente, e saprà essere il nuovo motore di una reale e concreta alternativa di Governo che solo il centrodestra unito può garantire, a qualunque livello, nazionale, regionale e comunale".

"Guardiamo con fiducia alle prossime amministrative e alle regionali in Emilia-Romagna che saranno banchi di prova importantissimi per il centrodestra - conclude Vietina -. Nei nostri territori, storicamente governati dalla sinistra, abbiamo la responsabilità di proporre una visione nuova di governo, libera dalla cappa costruita in tanti anni di gestione monocolore e autoreferenziale. Noi ci siamo".