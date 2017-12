Forza Italia: "Enac deve indicare al più presto un bando per la gestione del 'Ridolfi'"

Era il 29 marzo del 2013 quando, dopo 11 anni di voli intercontinentali, partiva l’ultimo volo dall’aeroporto Ridolfi di Forlì. A seguito, infatti, delle le ingenti passività (circa 12 milioni di euro) che la Seaf aveva accumulato nel corso della sua gestione e, sfumate le possibilità di una fusione col Marconi di Bologna, il Ridolfi fu costretto a chiudere i battenti diventando, come afferma Cristina Paolini, un caso di scuola: la dimostrazione concreta che al peggio non c’è mai fine. Dopo il lungo calvario dei vari bandi che, a partire dall’ottobre 2012, l’Enac (Ente nazionale per l’aviazione civile) emise per la concessione della gestione dell’aeroporto, nel novembre 2014, sembrò essere arrivato uno spiraglio di luce con la gestione Air Romagna, capitanata dell’americano Robert Halcombe, che ne promise invano la riapertura, ma che dopo circa 3 anni di promesse disattese è stata recentemente revocata. Nel frattempo, a luglio 2017, la giustizia italiana ha decretato il fallimento della citata società.

A tal proposito l’avvocato cesenate, Enrico Sirotti Gaudenzi, responsabile del dipartimento giustizia, Forza Italia Emilia Romagna, ha commentato: “La decisione del Tribunale di Forlì non ha solo dichiarato il fallimento di Air Romagna spa, con debiti per oltre 700 mila euro, ma ha anche aperto nuovi scenari all’aeroporto forlivese. Al momento, infatti, sembra che una cordata di imprenditori romagnoli di grande spessore nell’economia locale, sia concretamente interessata al futuro bando di gara per la gestione del Ridolfi, ma l’Enac, purtroppo, non ha ancora provveduto alla sua pubblicazione, attesa per fine settembre-inizio ottobre. Forza Italia Emilia Romagna, stante l’importanza strategica dell’aeroporto di Forlì per il nostro territorio, chiede quindi all’esecutivo regionale di sollecitare immediatamente l’Enac a indire il nuovo atteso bando di gara: abbiamo già perso troppo tempo e sprecato possibilità! Lo scalo di Forlì favorirà opportunità di lavoro alle imprese ed ai cittadini, e implementerà l’importantissima attività turistica, che ne trarrà giovamento, oltre che per le sue splendide città d’arte, anche dalla riviera cesenate a quella ravennate. Cosa stiamo aspettando?"