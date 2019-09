Forza Italia, nuovo incarico a livello regionale per Luca Bartolini

Il forlivese Luca Bartolini è stato nominato vice Coordinatore Regionale vicario di Forza Italia, oltre ad essere confermato Commissario Provinciale degli azzurri. A comunicarlo all'esponente berlusconiano è stato il Commissario Regionale Adriano Paroli. "Lo ringrazio insieme alla senatrice Annamaria Bernini per la fiducia riposta nella mia persona per questo difficile ma stimolante nuovo ruolo di vice Coordinatore Regionale vicario - afferma Bartolini -. Il primo banco di prova saranno le imminenti elezioni Regionali che, indiscrezione pare si svolgeranno il 24 novembre".



"Nonostante i tempi particolarmente ravvicinati, Forza Italia si farà trovare pronta anche per questo importante appuntamento elettorale che farà emergere la voglia di cambiamento anche nella nostra Regione contro questo sistema di potere, a marchio Pd, che in Italia può governare solo con degli accordi di Palazzo", conclude.