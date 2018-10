Forza Italia, nuovo incarico per Simona Vietina: "Bisogna puntare sui territori"

La parlamentare Simona Vietina, sindaco di Tredozio, è stata nominata vicecommissario regionale di Forza Italia con delega all’Organizzazione e Dipartimenti dal neocommissario regionale dell'Emilia-Romagna, On. Galeazzo Bignami. "Ringrazio Galeazzo Bignami per la fiducia accordatami e per il coraggio, la forza e la determinazione dimostrati nell’operare un così profondo cambiamento nella gestione politica di Forza Italia sui territori - commenta Vietina -. Sono convinta che questo sia il modo giusto per far ripartire Forza Italia che deve, con decisione, puntare proprio sui territori, sugli amministratori locali, sugli attivisti che ben conoscono la realtà e il contesto politici. In questo modo il partito si avvicinerà sempre più alle persone, provando a dare risposte concrete e passando dalle parole ai fatti. Il sistema dei Dipartimenti, tra l’altro, è una modalità nuova di organizzazione che rappresenta la chiave per ripartire, per fare ‘rete’, per fare squadra, per essere un partito che si rinnova sulla base dei suoi Valori fondanti, primo tra tutti quello della libertà".