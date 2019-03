Sanità, Bartolini e Ragni (Forza Italia): "Portare a Forlì il corso di laurea di Medicina e Chirurgia"

La proposta del candidato sindaco della coalizione di centrodestra, Gian Luca Zattini, di allocare nel campus universitario di Forlì la sede decentrata della facoltà di Medicina deve "diventare argomento di riflessione nella nostra città". E' quanto sostengono i coordinatori provinciale e comunale di Forza Italia, Luca Bartolini e Fabrizio Ragni, commentando le dichiarazioni del primo cittadino di Ravenna Michele De Pascale circa l'intenzione di portare nel capoluogo bizantino la facoltà di Medicina e Chirurgia.

"La notizia propagata dal sindaco De Pascale, che Ravenna ha già avanzato la sua candidatura ad ospitare quota parte dei nuovi posti previsti nell’ampliamento del corso di laurea di Medicina e Chirurgia dell’Università di Bologna, è stata accompagnata a Forlì dal silenzio tombale del sindaco in carica, Drei, e del candidato sindaco del Pd Calderoni - attaccano gli esponenti berlusconiani -. Questo ci lascia di stucco. Ma è necessario spiegare ai cugini ravennati che la loro candidatura si dovrà confrontare comunque con gli altri campus della Romagna".

Proseguono Bartolini e Ragni: "Sulla questione sanitaria si pensi ad un tema importante come quello degli organici dei medici che subiranno contraccolpi tra chi va pensione e chi si forma, aumentando i posti vacanti. Forza Italia Forlì ha ribadito la necessità di rafforzare uomini e mezzi del settore pubblico. Abbiamo evidenziato colpe e carenze di programmazione nell’attuale ministero e nell’assessorato regionale alla Sanità che non ha fornito fondi e attivato i necessari bandi per aumentare il numero di specializzandi. Ed è più che evidente che Forlì, visto anche l’eccellenza del suo sistema ospedaliero e del contributo scientifico e di ricerca fornito a livello regionale dall'Irst, debba avere un ruolo in questo dibattito".

"Forlì dunque rilanci la proposta di ospitare nel proprio territorio l’offerta formativa on un ulteriore insediamento universitario della facoltà di Medicina e Chirurgia di Bologna, pur nel necessità di confrontarsi sulla decisione di dove aprire il corso di laurea con le altre realtà romagnole - continuano Ragni e Bartolini -. La richiesta forlivese intende anche riequilibrare la presenza nella vicina Faenza del corso di laurea in infermieristica e logopedia".

"I posti per formare nuovi medici che saranno disponibili in caso di attivazione del corso di laurea a Forlì si dovranno aggiungere e non sottrarre a quelli di Bologna, visto che vi è la necessità di aumentare il numero di studenti - sostengono i berlusconiani -. E, considerato che a Ravenna il sindaco De Pascale lascia intendere che sulla sua richiesta convergono già la Fondazione Flaminia, la Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, la Fondazione del Monte, la locale sede di Confindustria ed altre associazioni di categoria, chiediamo al sindaco Drei che si faccia parte diligente per dar corpo alla richiesta di avere a Forlì l'ampliamento dei posti al corso di laurea di Medicina e Chirurgia chiamando allo stesso tavolo Serinar, Fondazioni bancarie e mondo imprenditoriale per far convergere le risorse necessarie per far sviluppare la didattica e contribuire a rafforzare il ruolo dell'ospedale Morgagni di Forlì, già una garanzia di standard elevati in ambito medico nazionale e internazionale, come esempio virtuoso anche in tema di ricerca, studio e specialistica universitaria".