Forza Italia: "Realizzare una pista ciclabile educativa per bambini uguale alle strade vere"

Realizzare il progetto "Guys Road’’, una pista ciclabile per l’educazione stradale dei ragazzi da inserire in un parco pubblico di Forlì. Simili piste sono presenti in alcuni parchi della città, ma per Massimo Viroli, rsponsabile di Forza Italia per le piccole e medie imprese "il progetto in questione è la realizzazione di una pista di educazione stradale per bambini e ragazzi che simuli perfettamente la realtà stradale, con rotatorie, incroci, passaggi pedonali, parcheggi, eccetera, installandola all’interno di un’area pubblica ben delimitata e sicura. Il messaggio che si vuole dare ai bambini e ai ragazzi di oggi è quella di imparare giocando per rendere più sicure le strade di domani, per cercare di ridurre in modo significativo i numeri drammatici di vittime che abbiamo attualmente nelle nostre strade". I corsi realizzati con tale progetto dovrebbe portare al rilascio, per i partecipanti, di una mini-patente, per aver svolto il gioco educativo nella maniera corretta, sempre secondo la proposta.

