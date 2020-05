Forza Italia, ufficiale l'uscita di Catalano: "Dopo il no di FdI sarei rimasto"

In apertura della seduta di lunedì pomeriggio è stata ufficializzata la fuoriuscita di Marco Catalano dal gruppo comunale di Forza Italia di Forli'. L'ex azzurro va a rimpolpare il Gruppo misto, tuttavia, promette, "non verra' a mancare il mio sostegno alla giunta. La richiesta di adesione a Fratelli d'Italia non e' stata validata e sarei rimasto in Forza Italia - aggiunge -, ma il capogruppo Lauro Biondi non ha capito". "Ha fatto tutto da solo - replica Biondi -, Bon sono ne' ebete, ne' muto, ne' sordo". Catalano sostituisce per il Gm Massimo Marchi in prima commissione, dove Fi sara' rappresentata dallo stesso Biondi. (fonte Dire)

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.