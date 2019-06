Forze dell'ordine, arrivano i rinforzi. Morrone: "Promesse mantenute"

"Sono 763 le unità delle forze dell’ordine che arriveranno nei prossimi mesi nei presidi dell’Emilia Romagna. A questi si aggiungeranno una parte dei 4.290 allievi Carabinieri che saranno immessi in servizio entro il 2023”. Ne dà notizia il sottosegretario alla Giustizia, Jacopo Morrone, sottolineando che un contingente di 591 unità sarà operativo già dal prossimo primo luglio nell’ambito del potenziamento predisposto in vista della stagione estiva e finalizzato a specifici progetti individuati dal Viminale.

Di questi, 45 sono destinati alla provincia di Forlì-Cesena, 72 a Ravenna, 379 a Rimini, poi 75 a Ferrara, 8 a Bologna, 4 rispettivamente a Modena, a Parma e a Piacenza. Altri 172 agenti della Polizia di Stato, assunti in seguito ai concorsi programmati, saranno destinati, entro il prossimo aprile 2020, a diverse questure emiliano romagnole: 15 a Forlì-Cesena, 25 a Ravenna, 3Foze dell’Ordine0 a Rimini, 20 a Bologna, 18 a Ferrara, 12 a Modena, 25 a Reggio Emilia, 20 a Parma, 7 a Piacenza.

“Le promesse sono state mantenute. Dopo i disastrosi tagli operati dai governi del Pd a discapito della sicurezza, si tornano ad assumere donne e uomini delle Forze dell’Ordine da dislocare sul territorio - attacca Morrone -. Uno sforzo imponente a livello nazionale che riguarda migliaia di nuove assunzioni, parte del piano di potenziamento voluto dal Governo e in particolare dal ministro dell’Interno, Matteo Salvini, per fare fronte al turn over fisiologico, ma finalizzato soprattutto al potenziamento di questure, commissariati e comandi.