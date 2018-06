Napolitano a Salotto blu: "Partiti e associazioni? Rimarrà solo chi saprà rendersi utile"

E' Franco Napolitano, direttore della Cna di Forlì-Cesena, il nuovo ospite di "Salotto Blu", la trasmissione di Video Regione a cura del giornalista Mario Russomanno. Napolitano ha ragionato sui nuovi scenari che si prospettano in politica e nella rappresentanza d'impresa. "Senza dubbio - ha detto - la mappa del potere politico cambierà anche in Romagna. Siamo al tramonto del senso di appartenenza ideologico, tra le forze politiche prevarrà chi saprà trovare, non solo indicare, soluzioni utili per le comunità locali. Allo stesso modo dovranno regolarsi le associazioni: chi non sarà considerato indispensabile per la vita delle aziende andrà incontro a serie difficoltà". La trasmissione andrà in onda giovedì alle 23 e 15.