Fratelli d'Italia contro il Canapa Festival: "Manifestazione indegna, presenteremo un esposto"

E' atteso per domenica sera Eugenio Finardi, uno dei più apprezzati cantautori italiani che si esibirà al parco urbano di Forlì Franco Agosto in conclusione del Canapa Festival 2018. Se la presenza di Finardi tra gli ospiti è stata molto apprezzata da tutti, il tema del Festival - che si svolge da tre anni tra giornate di informazione, musica e mercatini - non è invece piaciuto a Francesco Minutillo di Fratelli d'Italia, che lo ha definito "indegno". "Si tratta di una vera e propria istigazione, rivolta ai giovanissimi che lo frequentano, a consumare droga, apparentemente legalizzato dalla foglia di fico delľutilizzo "terapeutico" della Canapa - commenta Minutillo - Il tutto sotto l'occhio compiaciuto del comune di Forlì che ha concesso gli spazi pubblici e il patrocinio".

Contro la manifestazione, che ha come scopo quello di informare la cittadinanza sugli utilizzi eco-sostenibili e terapeutici della canapa, l'esponente di Fratelli d'Italia ha annunciato che lunedì mattina depositerà un esposto alla Procura della Repubblica, "perché venga fatto luce su questa ignobile manifestazione. Al sindaco Drei, che si preoccupa tanto di impedire ľutilizzo di piazza Saffi a chi non la pensa come il Pd, mentre lascia che certe manifestazioni si possano svolgere impunemente e pubblicamente dico: vergognati e dimettiti. Ed è qualcosa che gli dico da padre di famiglia, prima ancora che da politico".