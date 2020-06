Fratelli d'Italia, il nuovo gruppo si presenta al sindaco Zattini. Replica il gruppo storico: "E' Minutillo il consigliere comunale"

Il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia di Forlì-Cesena Roberto Petri, accompagnato dal vicecoordinatore per i rapporti istituzionali Renato Cappelli, dal vicecoordinatore responsabile del comprensorio forlivese Fabrizio Ragni, dal responsabile marketing territoriale Giovanni De Capua, dal presidente del circolo territoriale di Fratelli d’Italia "Città di Forli – Caterina Sforza" e consigliere comunale Marco Catalano, hanno incontrato lunedì mattina in Comune il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini e il vice sindaco Daniele Mezzacapo.

Al centro del colloquio, "che s'è svolto con toni cordiali", la presentazione del nuovo gruppo dirigente del partito ed una ricognizione sull'attività del mandato della giunta e dell'amministrazione comunale del centrodestra. "Piena convergenza di vedute sui principali argomenti politici e sociali e sulle linee guida che ispirano la coalizione in questo particolare frangente socio-economico segnato dall'emergenza sanitaria del Coronavirus", viene riportato in una nota.

L'amministrazione ha ricordato le risorse messe in campo per sostenere la ripresa e il rilancio delle attività lavorative, d'impresa e professionali, i progetti per ammodernare opere pubbliche e infrastrutture e il confronto sempre aperto con le parti sociali. "Il sindaco - riporta il gruppo di FdI - ha ringraziato i convenuti per l'appoggio sempre garantito all' esecutivo ed ha rimarcato l'importanza di Fratelli d’Italia, attraverso il consigliere Catalano, nell'azione e nella piena integrazione degli alleati della coalizione di centrodestra nel mandato amministrativo in corso".

Da parte sua, la dirigenza provinciale di Fratelli d'Italia ha confermato "il giudizio positivo sull'operato della giunta Zattini, auspicandone una sempre più viva attività sinergica e di confronto, soprattutto sulle scelte più importanti per la città, ed ha rimarcato i valori che da sempre ispirano il partito a tutela delle tradizioni, delle famiglie, delle imprese e degli interessi, delle risorse e delle eccellenze nazionali e locali".

L'intervento del "gruppo storico"

Sempre in una nota interviene anche il gruppo storico comunale di Fratelli d’Italia, a nome anche dei "relativi militanti e iscritti": "Se corrispondesse al vero che il Gianluca Zattini ha indicato il consigliere Catalano quale rappresentante di Fratelli d'Italia in Consiglio si tratterebbe di un atto politico gravissimo di cui si è venuto a macchiare il primo rappresentante cittadino che evidentemente calpesta tanto gli impegni elettorali quanto le norme consigliari e pure le istituzioni. In Consiglio Comunale Fratelli d'Italia è rappresentata unicamente da Davide Minutillo, eletto regolarmente alle elezioni e certificato anche dal Segretario Generale. Catalano è solo un consigliere eletto con Forza Italia finito nel gruppo misto. Di quanto accaduto ne chiederemo conto al sindaco in Consiglio Comunale: non è accettabile che la massima istituzione cittadina accetti di farsi strumentalizzare a questi giochi di palazzo. Si è capito benissimo che a qualcuno e anche al sindaco Zattini ha dato fastidio la posizione di Fratelli d'Italia in Consiglio comunale che si è opposta con forza al progetto del nuovo centro commerciale ed ora cerca di mettere in atto queste squallide manovre della peggior politica. Al sindaco vogliamo ricordare fermamente il rispetto del programma e delle promesse elettorali fatte ai cittadini che non dovranno mai essere calpestate. A differenza del ravennate Petri e compagnia cantante a noi interessa tutelare i forlivesi senza dimenticare chi ci ha dato fiducia alle elezioni".