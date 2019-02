Fratelli d'Italia, raccolta firme in piazza per abolire la fatturazione elettronica

Sabato, dalle 16 alle 18,30 Fratelli d’Italia sarà in Piazza Saffi (angolo corso Garibaldi) per raccogliere le firme per l’abolizione della fatturazione elettronica per i pagamenti inferiori a 10.000 euro. "Abbiamo voluto attivarci anche sul nostro territorio a sostegno delle piccole imprese e dei privati titolari di partita IVA, perché l’introduzione della fatturazione elettronica ha complicato notevolmente il lavoro ai tanti imprenditori e professionisti già massacrati dalle tasse e dalla burocrazia - spiega il consigliere comunale Davide Minutillo -. La fatturazione elettronica è un provvedimento che colpisce direttamente l’apparato economico imprenditoriale del nostro territorio e per questo manifesteremo il nostro dissenso".