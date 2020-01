Fratelli d'Italia raddoppia, arriva il posto in giunta? "Lo abbiamo già chiesto in passato, sarebbe naturale esserci"

E' il partito che ha riportato il miglior risultato elettorale, Fratelli d'Italia anche a Forlì ha raddoppiato i suoi voti, passando dal 4,3% delle Europee dello scorso anno all'8,2% nel voto di domenica 26 gennaio. Componente della maggioranza di centro-destra che regge il Comune di Forlì, più volte Fratelli d'Italia ha rivendicato un posto in giunta, come rappresentanza del partito nella “stanza dei bottoni” di Gian Luca Zattini. Ed ora che è la terza forza della maggioranza (dopo la Lega e la lista civica di Zattini) cambia qualcosa nei rapporti di forze in Comune?

Davide Minutillo, capogruppo in Consiglio comunale si limita solo a constatare i dati: “E' un dato che chiaramente fa capire la presenza di Fratelli d'Italia, che dà valore a quanto fatto sul territorio e nella città di Forlì, dove è presente una classe dirigente che da anni lavora in città”. Ma per l'amministrazione comunale, a quanto pare, non ci saranno rivendicazioni nell'immediato: “Già più volte abbiamo detto della necessità di essere in giunta. D'altra parte il risultato ottenuto è importante. Un posto in giunta per Fratelli d'Italia sarebbe una presenza naturale, essendo noi una componente dell'alleanza di centro-destra, di cui siamo una forza leale, e così continueremo ad essere”.