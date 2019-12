Fratelli d'Italia, Riccardo Merendi coordinatore del partito nella valle del Montone

Riccardo Merendi, classe 1978, Infermiere dell’Ausl della Romagna ed Antropologo Culturale, Consigliere comunale di Dovadola e dell’Unione dei Comuni della Romagna Forlivese è stato nominato dal Commissario della Federazione di Forlì-Cesena di Fratelli d’Italia, Roberto Petri, Coordinatore e Portavoce del partito per la vallata del Montone.

“Questa nomina mi inorgoglisce ed al tempo stesso mi stimola a profondere un impegno civico sempre più aderente e volto al soddisfacimento dei bisogni delle comunità che umilmente rappresento. C’è bisogno di più politica, non di meno, né di antipolitica o di tecnocrazia. Ripartire dai territori si può e si deve, per recuperare ed interpretare il bisogno crescente di un rapporto politico locale diretto, concreto, respon­sabile fra elettore ed eletto”, spiega Merendi. " Nuove sfide elettorali ci attendono, prima di tutte quella per il governo della Regione; credo che Fratelli d’Italia si dimostrerà, con la forza dei propri ideali e con la coerenza sinchì dimostrata, essere una componente fondamentale nello schieramento di centro-destra. Prossimamente, nella Vallata del Montone, intendiamo incontrare i cittadini per la presentazione dei candidati territoriali al Consiglio regionale ed illustrare il programma".