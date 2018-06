Fratelli d'Italia scende in piazza per raccogliere le firme per il presidenzialismo

Fratelli d’Italia sarà presente sabato a Forlì in corso Garibaldi all’altezza del civico 14 dalle 16 alle 19 per raccogliere le firme per il presidenzialismo. “Come movimento locale vogliamo dare il nostro contributo all’iniziativa nazionale lanciata da Giorgia Meloni per modificare l’architettura istituzionale dello stato che in questi mesi ha mostrato tutte le sue fragilità e debolezze. Crediamo che il presidenzialismo sia la forma di governo più giusta per rendere l’Italia un paese moderno e capace di fare le riforme necessarie. Per questo invitiamo tutti i forlivesi a venire a firmare al nostro banchetto e ad incontrare i nostri rappresentanti locali”, commentano il senatore Alberto Balboni ed il consigliere Davide Minutillo.