Fridays For Future a Zattini: "Tra i compiti quello di dichiarare l'Emergenza climatica"

"Il tempo delle parole è finito". Tra i compiti indicati da Fridays For Future - Forlì al neo sindaco Gian Luca Zattini ci sarà quello di "dichiarare l'Emergenza climatica come Comune e premere affinché essa sia il concetto cardine dell'azione politica a livello regionale e nazionale".

"Servono i fatti, sia quelli elencatici nel documento di intenti, che altri ancora più incisivi - proseguono i giovani ambientalisti impegnati nella lotta contro i cambiamenti climatici -. Per i prossimi 5 anni di mandato, ci aspettiamo azioni serie sull'emergenza climatica in corso. Su questa, infatti, non c'è nulla per cui festeggiare. É in gioco il nostro futuro, quello dei nostri figli e dei nostri nipoti. Noi ci siamo e ci saremo sempre, per ricordarglielo".