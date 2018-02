Fuga di notizie, sequestrato il cellulare e il pc del capogruppo di Fratelli d'Italia

Sequestro degli apparecchi elettronici in uso a lui e alla sua compagna: è il provvedimento preso dall'autorità giudiziaria nei confronti di Davide Minutillo, capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio comunale a Forlì. I carabinieri si sono presentati all'alba di mercoledì mattina nell'abitazione dell'esponente politico, che è anche candidato alle elezioni politiche 2018, prelevando telefono, pc e tablet di Minutillo e della sua compagna. Il sequestro rientra nell'ambito delle indagini sulla fuga di notizie che si verificò dagli uffici pubblici del verbale con cui è stato sanzionato, in via amministrativa e non penale, il sindaco di Predappio Giorgio Frassineti, per guida in stato d'ebrezza.

La notizia venne divulgata tramite comunicato stampa da Minutillo stesso, che era entrato in possesso del verbale di sanzione e su questo aveva poi presentato delle interrogazioni politiche in Comune a Forlì e presso l'Unione dei Comuni. Minutillo ha spiegato di non risultare indagato per l'episodio, ma è probabile che la polizia giudiziaria sia in cerca della “talpa” che ha passato il verbale stilato dai Carabinieri di Forlì a Frassineti nel corso di un controllo notturno, mentre viaggiava con l'auto del Comune. Frassineti ha dato la sua spiegazione a riguardo. Minutillo in una conferenza stampa ha spiegato di partire svantaggiato nella campagna elettorale in vista del voto del prossimo 4 marzo in quanto nei dispositivi elettronici si trovava archiviato materiale utile per la sua attività politica ed istituzionale.