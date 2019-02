"Futuro al Lavoro", anche da Forlì bus per la manifestazione nazionale dei sindacati

Da Forlì sabato partiranno almento quattro pullman con l’obiettivo del quinto, per partecipare alla manifestazione in Piazza San Giovanni in Roma “Futuro al Lavoro”, indetta da Cgil, Cisl e Uil a sostegno delle proposte presentate dalle organizzazioni sindacali confederali al Governo e discusse con migliaia di lavoratori e pensionati, "a cui - attaccano i sindacati - la Legge di Bilancio non da alcuna risposta mostrandosi e miope e recessiva". "Mancano infatti tanti voci da questa Legge di Bilancio - viene evidenziato -: sanità, welfare, istruzione, investimenti per creare lavoro, un nuovo patto fra generazione per assicurare una pensione di Garanzia ai giovani, rinnovando un patto fra generazioni a sostegno di un sistema previdenziale universalistico, un fisco che vada a prendere i soldi a chi in questi li ha accumulati non pagando le tasse a scapito dei poveri, per poi ridistribuirli ai più bisognosi per ridurre le diseguaglianze. Il Paese rischia la recessione è quindi importante che il Governo ascolti la voce delle lavoratrici e dei lavoratori, delle pensionate e dei lavoratori rappresentati da Cgil, Cisl e Uil". Interverranno a conclusione della manifestazione i segretari generali di Landini, Furlan e Barbagallo.