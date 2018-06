Il sindaco di Bertinoro a Salotto blu: "Il Pd non è morto, dobbiamo rinnovarlo"

Non nasconde le difficoltà in cui versa il Partito Democratico ed è consapevole che gli equilibri politici, anche in Romagna, stanno cambiando. Tuttavia, conversando a VideoRegione con Mario Russomanno, il sindaco di Bertinoro, Gabriele Fratto, manifesta intendimenti propositivi: "Quelli della mia generazione sono entrati in un partito che guardava alle necessità dei meno fortunati, ai diritti da conquistare. Abbiamo energia sufficiente per ripartire di lì, recuperarando la capacità di capire cosa serve davvero alle persone". La trasmissione andrà in onda venerdì alle 23 e 15.