"Controllo di vicinato, un distributore e più sport": si presenta la lista per Naldini sindaco a Galeata

E' stata presentata domenica sera a Galeata la lista ‘Naldini Sindaco per Gaglieda’. A fianco del candidato Sindaco, Marcello Naldini, e della sua squadra di governo, c’erano anche i responsabili territoriali della Lega, Jacopo Morrone – parlamentare e Segretario Nazionale della Romagna – Andrea Cintorino, Segretario prov.le di Forlì Cesena e Massimiliano Pompignoli, consigliere regionale del Carroccio, per Forza Italia, la deputata e Sindaco di Tredozio Simona Vietina, Luca Bartolini (ex consigliere regionale) e il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Francesco Minutillo.

"Valorizzazione del territorio e promozione delle strutture ricettive locali, controllo di vicinato, riqualificazione del centro storico di Pianetto, arricchimento degli spazi pubblici per lo studio, lo sport e l’aggregazione giovanile, realizzazione di rassegne teatrali e cinematografiche, predisposizione di un’area carburante, agevolazioni per l’insediamento di nuove imprese e riqualificazione dell’arredo urbano sono solo alcuni dei punti programmatici inseriti nella piattaforma elettorale della lista Naldini Sindaco per Gaglieda." si legge in una nota.



A prendere per primo la parola e a dare inizio alla serata è stato proprio Marcello Naldini che ha ripercorso la “storia e le tradizioni di Galeata” per poi attingere a quelli che sono i contenuti e gli obiettivi del suo prossimo mandato: “con uno sguardo al passato dobbiamo proiettarci con impegno ed energia al futuro del nostro Comune. Abbiamo in mente un’Amministrazione che sia al servizio di cittadini e imprese nell’accezione più pratica del termine” – spiega Naldini – “l’urgenza che abbiamo intercettato dalle istanze dei galeatesi è quella di mettere in atto azioni e strumenti efficaci ed efficienti per il rilancio del nostro territorio, sia sotto il profilo economico ricettivo che su quello prettamente urbano e della riqualificazione degli spazi pubblici. I giovani, le famiglie e gli imprenditori che in questi anni hanno investito nel nostro Comune saranno i nostri principali interlocutori. Con loro, con le associazioni di categoria e le pro loco creeremo un cordone di iniziative ed eventi che metteranno Galeata al centro dell’offerta turistica locale.” Sulla strategia elettorale e sui contenuti del programma di mandato sono intervenuti, a turno, anche l’aspirante Vice sindaco Gloria Cassinadri, e i candidati consiglieri Eraldo Cucchi, Federico Cucchi, Ferdinando Battistoni, Stefano Alpestri, Stefano Lippi, Barbara Mazzoli e Walter Galeotti.