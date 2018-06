Elezioni, Galeata conferma Elisa Deo come primo cittadino

E' stato eletto il nuovo sindaco di Galeata. Nella giornata di domenica si è votato per scegliere anche il primo cittadino del piccolo Comune del forlivese. Hanno partecipato al voto 1.314 elettori, pari al 71,41 % degli aventi diritto. I cittadini potevano scegliere tra la candidatura del sindaco uscente Elisa Deo, Roberto Casamenti, Marcello Naldini e Luca Taffetani. Le urne hanno decretato la vittoria di Elisa Deo, che parte così col suo terzo mandato, Deo è stata scelta con 476 voti, pari al 26,87% del totale degli aventi diritto. Un esito delle urne comunque sul fil di lana: l'indipendente Roberto Casamenti ha ottenuto 394 voti, mentre Marcello Naldini, esponente del centro-destra, ha ottenuto 366 voti. Ha chiuso ultimo Luca Taffetani del Movimento 5 stelle con 55 voti, una dato deludente che lo lascia fuori anche dal Consiglio comunale. Deo è espressione di una lista indipendente e "trasversale" ma di orientamento di centro-sinistra (la sindaca rinnovata ha portato, però, i vertici del Pd comunale in tribunale per diffamazione, vincendo la vertenza legale).