Galeata, mozione contro Roberto Casamenti. Cucchi: "Profonda perplessità"

Il gruppo consiliare LiberaMente, guidato dal sindaco Elisa Deo, ha approvato in occasione dell'ultimo consiglio comunale una mozione in cui chiede le dimissioni di Roberto Casamenti, capogruppo della minoranza consiliare ‘Il Gusto del Bello’. "Profonda perplessità" è stata manifestata da Federico Cucchi capogruppo della lista civica "Per Gaglieda". "Nonostante la grande differenza politica che c’è tra la lista ‘Per Gaglieda’, che rappresento in Consiglio comunale, e quella di Casamenti, credo che ogni consigliere eletto democraticamente abbia la piena facoltà di decidere come portare avanti la propria battaglia politica e il diritto, oltre che il dovere, di evidenziare quali siano, a suo parere, i limiti e le carenze della maggioranza, è o non è il pilastro su cui si basa la democrazia? Irrituale, oltre che paradossale, chiedere le dimissioni di un consigliere, come si legge nella mozione. Non è certo compito del sindaco decidere come si fa opposizione, men che meno scegliere quale tipo di opposizione le faccia più comodo".

"Non dovrebbe dimenticare, il sindaco Deo, che i numeri usciti dalle urne le hanno dato certamente la maggioranza in Consiglio comunale, ma non quella fra i cittadini galeatesi - continua -. Di qui un suggerimento: meno arroganza e più ascolto delle istanze che arrivano dall’opposizione. Tentare di screditare un consigliere con questi mezzi, chiunque esso sia, potrebbe rivelare, come già detto, un’implicita debolezza. Prendo infine atto con rammarico che la mozione è stata votata da tutta la maggioranza, senza che alcun consigliere trovasse nulla da ridire e ne prendesse le distanze. Credo che soprattutto l’esecutivo, che ha la responsabilità di amministrare tutti i cittadini, anche quelli che non l’hanno sostenuto, abbia il dovere di abbassare i toni e di lavorare per la crescita della nostra comunità".