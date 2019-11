Galeata, Roberto Casamenti si dimette: al suo posto Sara Quadrelli

Nuovo volto in Consiglio comunale a Galeata. Il consigliere di minoranza Roberto Casamenti della lista "Il gusto del bello" ha annunciato le dimissioni. Subentra Sara Quadrelli, che ricoprirà anche il ruolo di consigliere di minoranza per l'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese. "Come sindaco e a nome del gruppo di maggioranza, nell'augurarle buon lavoro a favore della comunità, le abbiamo confermato la nostra totale disponibilità alla collaborazione ed apertura alle istanze di cui vorrà farsi promotrice, oltre al supporto necessario nel percorso di crescita all'interno delle Istituzioni - afferma il primo cittadino Elisa Deo -. Inoltre, da donna, non nego di essere felice, dell'implementazione al femminile nella composizione del Consiglio comunale di Galeata".

Questa la composizione del Consiglio comunale: nel gruppo di maggioranza "LiberaMente", che ha in Deo il presidente, ci sono Cristiano Zambelli, Domenico Bovisi, Lara Casamenti, Radu Iftode, Luca Mancini, Claudia Torelli, Maria Ungheri e Potito Scalzulli (esterno); mentre nei banchi de "Il gusto del bello" Quadrelli affianca il capogruppo Eros Malpezzi. Capogruppo della lista "Naldini Sindaco per Gaglieda" è Federico Cucchi.