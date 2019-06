Ballottaggio, l'appello al voto di Zattini: "La nostra risorsa saranno i cittadini. Sarò il sindaco di tutti"

"Sarò anche il loro sindaco, con il sorriso e con maggiore entusiasmo". Gian Luca Zattini lancia l'ultimo appello al voto in vista del ballottaggio di domenica che lo vedrà opposto al candidato del centrosinistra Giorgio Calderoni. "E' stata una campagna elettorale entusiasmante, alimentata dall'energia dei cittadini e dalla voglia di cambiamento che ispira il nostro programma", afferma il candidato del centrodestra.

"Ai discorsoni della sinistra abbiamo risposto con i fatti, stando in mezzo alla gente e ascoltando le loro proposte. Abbiamo spiegato il nostro progetto che mette al centro il cittadino e la crescita del territorio - prosegue Zattini -. Abbiamo parlato del futuro di questa città, in maniera concreta e senza artifizi immaginandoci una Forlì più bella, più viva e più competitiva che in questi anni si è lasciata sfuggire preziose opportunità di sviluppo e che invece merita di essere messa al centro del sistema Romagna. Noi abbiamo discusso di contenuti. Loro hanno urlato, puntando il dito sulla natura dell'avversario. Alla campagna elettorale della sinistra, fatta di slogan e aggressività, abbiamo contrapposto la politica del sorriso e dell'ascolto. Perchè è questa la nostra natura".

"Noi non abbiamo bisogno di saggi o di terapisti. I cittadini sono stanchi di professori, salotti e intellettuali di sinistra pronti a dileggiare le idee dell'avversario - conclude -. I nostri saggi sono i forlivesi. I nostri interlocutori sono le imprese, le associazioni di categoria, i sindacati e i rappresentanti del territorio. Noi non chiediamo in prestito consulenti. Noi ascoltiamo i cittadini e cerchiamo soluzioni concrete. E mi dispiace che dall'altra parte siano emerse solo offese. Avremmo preferito confrontarci sui contenuti piuttosto che assistere a una carrellata di attacchi personali. Ma questo non mi impedirà di lavorare per il bene della città. Da martedì, sarò il sindaco di tutti. Anche di coloro che in questi mesi hanno sfruttato il proprio ruolo per sminuirmi politicamente. Sarò anche il loro Sindaco, con il sorriso e con maggiore entusiasmo".