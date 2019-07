Zattini a Salotto blu: "Su Aeroporto, Ravegnana e Facoltà di Medicina soluzioni condivise. Forlì non è un'isola"

Aeroporto, viabilità e università. Sono solo alcuni degli argomenti trattati dal neo sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini, ospite di "Salotto Blu", l'approfondimento a cura di Mario Russomanno in onda su VideoRegione. Zattini ha fatto il punto su questioni di strettissima attualità: "La Giunta che mi affianca è stata individuata direttamente da me e condizionamenti politici non ce ne sono stati", ha evidenziato.

"E non ci sono neppure nei rapporti con le altre città della Romagna - ha tenuto a rimarcare -. Abbiamo aperto immediatamente, ad esempio, un rapporto con il sindaco di Ravenna Michele De Pascale per affrontare questioni come la organizzazione sanitaria, lo smaltimento dei rifiuti, il ripristino dei collegamenti stradali tra le due città. E anche sul possibile insediamento di Corsi di Medicina".

Zattini ha rimarcato come non ci sia "un derby in corso, Forlì deve dialogare con la Romagna e con la Regione. Sono in programma incontri con il presidente Stefano Bonaccini". Capitolo aeroporto: "Siamo vicini alla società che sta cercando di riaprire lo scalo, senza se e senza ma".