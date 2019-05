Elezioni, Zattini incassa quasi 28mila voti: "Forlì deve cambiare passo, sarò il sindaco del fare"

"Grazie ai 27.905 forlivesi che mi hanno dato fiducia. Domenica abbiamo registrato un primo risultato storico. La città, anche nei quartieri tradizionalmente inespugnabili a trazione ‘rossa’, ha confermato il fallimento della politica di sinistra". A dirlo, dopo il primo turno elettorale, è il candidato sindaco Gian Luca Zattini, che si dice "onorato" che il deputato Marco Di Maio "abbia preso in prestito lo slogan della nostra campagna elettorale (cambiamo passo) chiedendo al mio sfidante un'accelerazione proprio in questi ultimi quindici giorni".

In questi sei mesi di ‘porta a porta’, la nostra coalizione ha comunicato la propria idea di governo stando in mezzo alla gente, tra i commercianti, le associazioni, le aziende del territorio e i quartieri del forese, ascoltando tutti ed elaborando la propria proposta - continua Zattini -. Forse sarebbe stato più facile trincerarsi nei palazzi o nei salotti del centro, discutendo di massimi sistemi o di strategie intellettuali. Ma non è questa la nostra natura. Sono stato attaccato in prima persona dal segretario cittadino del partito democratico perché, a suo dire, sarei stato troppo in giro per Forlì, nelle aziende o dal barbiere. Cosa che invece mi inorgoglisce perché sono i barbieri, le parrucchiere, i baristi, i negozianti, gli impiegati e i forlivesi a cui la mia proposta di buon governo si rivolge".

"Noi non abbiamo bisogno di sovrastrutture ideologiche - prosegue il candidato del centrodestra -. Il mio impegno, e quello di tutta la coalizione, si ispira ai valori della gente e da qui riparte la mia campagna elettorale. Quello che ci spinge verso il traguardo è l’idea di una Forlì migliore, che mantenga ciò che di buono è stato costruito in questi anni, ma che riacquisti contestualmente il proprio legittimo orgoglio. Davanti ai nostri occhi abbiamo una città che è bella ma che è anche addormentata e intorpidita da sessant’anni anni di governo ininterrotto della sinistra, con l'inevitabile appiattimento che la mancanza di alternanza comporta. Abbiamo l’opportunità di cambiare passo e fare di più. Facciamolo insieme, a partire dal prossimo 9 giugno".