Giorgio Calderoni alla fiaccolata in ricordo della stage di Capaci e Giovanni Falcone

Il candidato sindaco Giorgio Calderoni parteciperà, e invita i cittadini a partecipare, all’iniziativa e alla fiaccolata organizzate per giovedìdal Comune di Forlì, Libera e Avviso pubblico, in occasione del 27° anniversario della strage di Capaci. "Facciamo nostre le parole pronunciate da Nino Di Matteo, attuale sostituto procuratore della Direzione Nazionale Antimafia, nel corso dell’intervista rilasciata al giornalista Andrea Purgatori per il suo programma “Atlantide” e andata in onda lo scorso sabato scorso su “LA 7”: “Abbiamo il dovere di non rassegnarci allo sterile esercizio retorico del ricordo. Dobbiamo completare il percorso di verità già avviato da anni”", esordisce Calderoni. Per raccogliere questo impegno, il candidato sindaco Calderoni - se eletto - proporrà al Consiglio Comunale di Forlì di aderire e collaborare al “No mafia memorial” di Palermo, promosso dal Centro Siciliano di documentazione “Giuseppe Impastato” e ubicato in Palazzo Gulì, edificio sito in centro storico e messo a disposizione dal Comune di Palermo, che è tra i partner dell’iniziativa così come la Rai (che ha ceduto a titolo gratuito documentazione di Rai Teche), il Centro Servizi per il volontariato di Palermo, il Forum regionale siciliano del Terzo Settore, il Comitato “Addio Pizzo”, la Federazione nazionale stampa italiana.