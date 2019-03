Elezioni, l'intervista a Calderoni: "Lavorerò per una Forlì caratterizzata dal senso di comunità"

Giorgio Calderoni, candidato a Sindaco per il centro sinistra alle prossime elezioni amministative a Forlì, è stato intervistato dal giornalista Mario Russomanno a VideoRegione nel corso della trasmissione che andrà in onda Giovedì alle 23 e 15. "La richiesta di candidarmi a Sindaco era inattesa da parte mia, l'ho accettata con orgoglio e senso di responsabilità. Sono cresciuto qui - ha detto Calderoni- anche se sono nato a Buenos Aires ove i miei genitori erano emigrati per lavoro. A Forlì da ragazzo ho cominciato a far politica abbracciando idee della sinistra. Sono stato poi vice Segretario generale del Comune, collaborando con grandi Sindaci come Satanassi e Zanniboni, prima di intraprendere la carriera di magistrato amministrativo".

"Ho idee programmatiche che sto condividendo ed elaborando con gli alleati e con le rappresentanze sociali - ha aggiunto Calderoni - ma di una cosa sono certo fin d'ora: se sarò Sindaco lavorerò per implementare il senso di coesione e comunità in una città che immagino si sviluppi condividendo le scelte ed accentuando la solidarietà".