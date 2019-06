Calderoni: "Molti nodi sono venuti al pettine, hanno influito gli ultimi 5 anni. Opposizione a tempo pieno"

"Ringraziamo i tanti elettori che ci hanno dato fiducia e, con loro, Giorgio Calderoni per la grande generosità dimostrata nei confronti della città di Forlì e per essersi speso fino all’ultimo giorno di questa lunga e difficile campagna elettorale". E' quanto affermano Valentina Ancarani e Massimo Zoli, segretario territoriale e comunale del Pd forlivese a commento del risultato del ballottaggio che ha visto la vittoria di Gian Luca Zattini della coalizione di centrodestra.

"Rassicuriamo i forlivesi che ci hanno votato promettendo che faremo una dura e responsabile opposizione - concludono -. Auguriamo a Zattini buon lavoro, auspicando che dimostri di essere il sindaco di tutti i forlivesi e non solo di una parte". Forte il rammarico di Calderoni: "Mi dispiace, perchè era un risultato alla portata. Sono rammaricato. Non lo metto in dubbio. Non mi sono piaciuti i modi ed i toni di questa cambia elettorale. Si è perso il fair play iniziale. Ora faremo opposizione intrasigente".