Elezioni, Giorgio Calderoni si confronta con gli elettori di Articolo 1-Mdp: "Spunti e iniziative"

Dopo aver annunciato nei giorni scorsi l'appoggio al candidato sindaco del centrosinistra Giorgio Calderoni, Articolo 1-Mdp ha organizzato martedì sera un incontro al circolo Rivalta alla presenza dello stesso Calderoni. Molti i temi al centro del dibattito in sala, dove spiccava, tra le altre, la presenza di due ex sindaci di Forlì, Sauro Sedioli e Nadia Masini. Tra gli argomenti discusso quello dell’ambiente e quello della "necessità di dare sostegno e favorire la creazione di contenitori culturali" passando poi sulle questioni viabilità e quartieri. "Ho apprezzato sinceramente il sostegno che Articolo 1-Mdp ha manifestato verso la mia candidatura - ha dichiarato Calderoni - e sono molto soddisfatto di questo primo incontro in cui ho avuto modo di confrontarmi con i sostenitori del movimento recependone spunti e iniziative".