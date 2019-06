In Piazza Saffi c'è Calenda per Calderoni, Di Maio: "Siamo 2mila, con questo spirito vinceremo"

Dopo Matteo Salvini martedì sera per Gian Luca Zattini, un altro big è arrivato in Piazza Saffi. Questa volta però per tirare la volata al candidato sindaco del centrosinistra, Giorgio Calderoni. Protagonista della serata di giovedì l'ex ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda e fondatore di "Siamo Europei", entrato nell’Europarlamento grazie a 275mila preferenze. Prima dell'inizio del comizio, Calenda si è intrattenuto con il pubblico presente tra selfie e strette di mano. A precedere l'ingresso sul palco il brano di Mengoni "Credo negli essere umani" e l'inno di Mameli, cantato mano sul cuore. Al fianco il deputato Marco Di Maio, il sindaco uscente Davide Drei e il segretario territoriale Valentina Ancarani.

"Questo palco non dà le spalle ad Aurelio Saffi e alla nostra storia", ha tuonato subito Di Maio. "Siamo orgogliosi di essere forlivesi e di non nascondere i volti dei nostri alleati e candidati. Questa Piazza ci dimostra e questo risultato si può fare. La partita che giocheremo domenica vede contrapporsi la Lega e dall'altra parte il candidato sindaco Calderoni, con un programma che va oltre il centrosinistra. E' vogliamo costruire un futuro senza paura". Di Maio è stato un fiume in piena sulle "visioni diverse", rimarcando anche "i colpi bassi" degli avversari del centrodestra. "Fin dal primo giorno il nostro candidato sindaco ha rispettato le regole". "Siamo in 2mila. Siamo più vivi che mai e con questo spirito vinceremo", ringraziando Marco Ravaioli e Veronica San Vicente per il sostegno a Calderoni.