Gioventù Nazionale espone in Piazzale della Vittoria lo striscione "Italian lives matter"

Mercoledì notte i militanti di Gioventù Nazionale Forlì Cesena hanno esposto lo striscione "Italian lives matter". "Alla luce dei gravissimi fatti venutisi a verificare in queste ultime settimane - afferma Alessandro Vitali, portavoce di Gioventù Nazionale Forlì Cesena (movimento giovanile di Fratelli d'Italia, ndr) - è doveroso scendere in strada e rimarcare la nostra presenza sul territorio, testimonianza di incessante difesa della nostra cultura e tradizione".

Il riferimento è alle violente manifestazioni che dagli Stati Uniti sono arrivate fino in Europa: "Il messaggio che vogliamo dare - prosegue Vitali - è quello che alcuni italiani non si arrendono alla follia del pensiero unico che certi schieramenti politici di sinistra vogliono imporre. È in questi frangenti che chi ha a cuore il destino della propria Nazione decide di schierarsi in prima linea. Ed è per questo che gridiamo "Italian lives matter" (le vite degli italiani contano). Sono l'emergenza occupazionale giovanile, i lavoratori in attesa dell'erogazione della cassa integrazione, gli studenti e gli insegnanti costretti da mesi a lezioni telematiche, le giovani partite Iva, le aziende a rischio chiusura, i veri problemi su cui riflettere, tematiche che Gioventù Nazionale Forlì Cesena ha trattato con costanza nelle ultime settimane".

"Da Forlì e da Cesena - conclude Vitali - si alza un'unica voce, un unico coro, a difesa di chi questa Nazione l'ha forgiata e levigata col sangue, e contro chi vorrebbe rinnegare le nostre origini, seguendo un disegno socio-politico folle di annientamento della storia di questa Nazione."