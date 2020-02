Regione, Bonaccini annuncia i primi nomi della nuova giunta

Elly Schlein, ex europarlamentare e regina di preferenze a sinistra alle ultime regionali, e Mauro Felicori, già direttore della Reggia di Caserta, saranno assessori nella giunta del Bonaccini bis. Non solo: Schlein sarà anche la vicepresidente. Entrambi hanno accettato l'incarico proposto dallo stesso governatore ed è Stefano Bonaccini in persona ad annunciarlo sistemando cosi' altre due caselle della sua squadra. Salgono cosi' a tre gli assessori in pectore, dopo il 'si'' di Vincenzo Colla (Cgil), e per Schlein e Felicori si tratta di conferme delle indiscrezioni circolate fin dal giorno dopo della vittoria di Bonaccini. "Entrambi hanno accettato con entusiasmo mettendo le proprie competenze al servizio della Regione e del nostro progetto di governo. Di questo li ringrazio", afferma il rieletto presidente della Regione.

Schlein, ricorda il governatore, "ha ottenuto un risultato personale particolarmente significativo, guidando le liste di Emilia-Romagna Coraggiosa, ben interpretando la necessita' di coniugare in modo nuovo e ancor piu' incisivo la lotta alle diseguaglianze che segnano la nostra societa' e la transizione ecologica. Il suo impegno su entrambi i fronti, al pari della sua consolidata esperienza europea, ne fanno un punto di forza anche per le future relazioni in ambito comunitario per una Regione aperta e pienamente europea come l'Emilia-Romagna". Queste valutazioni hanno spinto il presidente della Regione a proporle un ruolo nella sua nuova giunta "nell'ambito delle politiche di welfare e nel coordinamento di un nuovo Patto per il clima". Le sue deleghe (definite "innovative anche sul piano delle funzioni di raccordo dell'iniziativa della Giunta") comunque si definiranno nell'equilibrio con quelle dei suoi colleghi di giunta.

Bonaccini anticipa gia', ad esempio, che se a Schlein tocchera' occuparsi di clima, e' intenzione del presidente "individuare" un assessore all'Ambiente. Anche il risultato personale di Mauro Felicori e' stato per Bonaccini "particolarmente significativo nell'ambito dell'iniziativa da me promossa di una lista civica del presidente: premia la scelta fatta di aver aperto la nostra alleanza a personalita' riconosciute della societa' civile. Nella sua affermazione vedo sia il ricoscimento della sua rilevante esperienza professionale nell'ambito culturale, sia uno sprone a proseguire nella scelta strategica di rafforzare e qualificare le politiche culturali dell'Emilia-Romagna".

Chiaro quindi il 'perimetro' del suo mandato nell'esecutivo. "Ho inteso annunciare l'ingresso in Giunta di Schlein e Felicori e indicare l'ambito dei rispettivi, futuri impegni per sottolineare, come nel caso di Vincenzo Colla per lo sviluppo economico e il lavoro, alcuni fra gli assi prioritari su cui si concentrera' l'iniziativa della nuova Giunta, anche avvalendoci di figure che fino ad oggi non avevano fatto parte del governo regionale", rimarca infine il governatore. (fonte Agenzia Dire)