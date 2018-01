Assessorato all'Ambiente, Drei sceglie il vicesindaco di Castrocaro. L'opposizione critica

Il sindaco Davide Drei ha scelto: è William Sanzani il nuovo assessore all'Ambiente. Succede a Nevio Zaccarelli, che aveva presentato le dimissioni il 12 gennaio scorso. Sanzani attualmente ricopre l'incarico di vicesindaco a Castrocaro Terme e Terra del Sole. Critica la decisione il capogruppo in consiglio comunale di Fratelli d'Italia, Davide Minutillo, secondo il quale si tratta "di una scelta della disperazione per Davide Drei, che, con il suo governo fallimentare ed il Pd frantumato è costretto a reperire personalità esterne alla città di Forlì. Ora Sanzani dovrà chiarire in consiglio comunale ed ai cittadini come farà a fare sia il vicesindaco a Castrocaro e sia l’assessore all’ambiente Forlì, viste le deleghe pesanti conferitegli dal sindaco".

"Forlì ha bisogno di amministratori a tempo pieno e non part-time - attacca Minutillo -. Siamo seriamente preoccupati per il progetto Alea e pensiamo che il clima pesante che si respira nell’ormai fallimentare unione dei Comuni ed il continuo walzer di poltrone all’interno della giunta forlivese possa influenzare negativamente la nuova società della gestione dei rifiuti Alea. Dal nuovo assessore servono risposte urgenti e precise nei confronti dei cittadini sul funzionamento del servizio, sui centri di raccolta e di smaltimento e sulle tariffe che saranno effettivamente applicate. Come già avevano detto per Zaccarelli lo ribadiamo anche per Sanzani: abbiamo l’impressione che la giunta Drei di Forlì ormai sia diventata un ciclo e riciclo di poltrone".