Giunta, Mezzacapo (Lega) contro il sindaco Drei: "Governa da solo”

Dopo il passo indietro di Daniele Peruzzini, Vico Zanetti e Tatiana Gentilini, anche il leader dei Verdi Sauro Turroni "sfiducia" l’amministrazione forlivese. Per il consigliere della Lega Nord Daniele Mezzacapo si tratta "dell’ennesima gelida stoccata al Sindaco Drei che da mesi non risponde più a nessuno se non a sé stesso". "Dopo un’infinita serie di defezioni, Drei è solo al comando di una nave che sta affondando - attacca Mezzacapo -. Governa senza una vera maggioranza ma soprattutto senza alcun progetto politico. Nonostante le inchieste, le sfiducie trasversali di maggioranza e opposizione, le pubbliche bordate e l’ennesimo turnover in Giunta, il Sindaco Drei non trova nemmeno il coraggio di fare un passo indietro. È imbarazzante". Il Carroccio non fa sconti nemmeno a “quei pochi consiglieri del partito democratico che ancora, all’apparenza, danno ossigeno a questa morente amministrazione pur sapendo che l’unica e giusta alternativa per i nostri cittadini sarebbe quella di tornare alle urne".