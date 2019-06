Tredozio, già operativa la giunta Vietina: vicesindaco lo scrittore Lorenzo Bosi

E' operativa da lunedì la nuova giunta del riconfermato sindaco di Tredozio Simona Vietina. L'esponente di Forza Italia, che si è presentata per il bis con la lista "Obiettivo Comune", è stata eletta con oltre il 71% delle preferenze. La squadra è formata dal vicesindaco Lorenzo Bosi, poeta e scrittore cinquantenne, al quale è stato affidato l'incarico di vicesindaco oltre alle deleghe alle attività economiche e produttive, turismo, cultura, associazionismo, tempo libero, scuola e servizi sociali. Completano la giunta il 29enne Nicola Rossi, con deleghe ai Lavori pubblici, Urbanistica, Edilizia privata, Ambiente, Energie alternative, Sport e Giovani. Sui banchi della maggioranza siederanno per i prossimi cinque anni Michele Bassetti (con deleghe alle Attività economiche e produttive, Turismo, Tempo libero, e Servizi sociali), Silvia Samorì (Forestazione e Acer), Cinzia Fabbri (Associazioni), Fausto Ricci (Protezione Civile) e Oliviero Benedetti (Forestazione e Acer), mentre su quelli della minoranza Andrea Rossi, Carlo Versari e Mirco Cavina. Nel consiglio dell’Unione dei Comuni vanno Bassetti per la maggioranza e Versari per la minoranza.