Premilcuore, insediata la giunta Valmori: ecco la squadra del primo sindaco donna

Insediata mercoledì sera la giunta del primo sindaco donna di Premilcuore, Ursula Valmori. La carica di vicesindaco è stata affidata a Sauro Baruffi, con deleghe all'Agricoltura, Ambiente e Patrimonio, Energie Alternative e Protezione Civile. A Gabriele Conti la responsabilità ai Lavori Pubblici, Urbanistica, Edilizia Agevolata, Volontariato e Rapporti con le Associazioni, Sport, Caccia e Pesca. Al sindaco Valmori le deleghe ai Rapporti con Enti Locali e Istituzioni, Comunicazione Istituzionale e Rapporti con la stampa, Gestione del personale e organizzazione, Sanità e Welfare, Bilancio e tributi, Attività produttive, Istruzione e Cultura, Turismo e Trasporti.

Sui banchi della maggioranza siederanno i consiglieri comunali Roberto Leoni (al quale sono state affidate le sub-deleghe al Volontariato, Rapporti con le associazioni e Protezione civile), Francesca Bresciani (Turismo e Agricoltura, Adina Bura (Turismo, Istruzione e Cultura), Alessandro Giovannetti (Ambiente, Patrimonio, Sport) e Giuseppe Gori, mentre in quelli della minoranza il capogruppo ed ex sindaco Marco Menghetti, Francesco Milanesi e Roberto Freddi. Valmori, candidata della lista civica "Premilcuore nel cuore" sostenuta dal centrodestra, ha vinto col 59,63% delle preferenze, incassando ben 294 voti. Il sindaco uscente Marco Menghetti non è andato oltre il 40,37%, pari a 199 voti.