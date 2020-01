Giunta Zattini, Pompignoli (Lega) respinge le critiche del centrosinistra: "Siamo l'esempio da seguire"

Massimiliano Pompignoli, capogruppo della Lega in Consiglio comunale, rispedisce al mittente le critiche dell’opposizione esternate lunedì scorso da Partito Democratico, Italia Viva e "Forlì e Co" in occasione della conferenza stampa di fine anno. "A quanto pare l’opposizione forlivese ha ben poco da dire sull’operato della Giunta Zattini - esordisce l'esponente del Carroccio -. Fatta eccezione per le solite ‘minacce’ e l’incapacità di ammettere, nell’interesse trasversale di Forlì e dei forlivesi, che la città è un cantiere di entusiasmo e progettualità come non si era mai visto, i consiglieri della minoranza non sanno far altro che lamentarsi per la scarsa attenzione che ricevono, rivendicando opere e traguardi che la passata Amministrazione non solo non ha compiuto, ma nemmeno promosso".

"Nonostante questo, il Partito Democratico, Italia Viva e Forlì e Co., giocano a fare i primi della classe, puntando il dito contro chi governa responsabilmente e con coraggio questa città, senza presentare alcun tipo di proposta o iniziativa che possa essere discussa e realizzata, di concerto con la maggioranza e nell’interesse di tutti i forlivesi, per fare di Forlì una città sempre più invidiata - continua Pompignoli -. Ma la Lega, come partito e ancor di più come forza di governo, non ha fretta; abbiamo fiducia nei consiglieri di opposizione e siamo certi che oltre alle lamentele, peraltro infondate, sulla scarsa democraticità del dibattito consiliare, sapranno entrare nel merito degli indirizzi di mandato, della programmazione comunale e delle sfide che ci attendono nel 2020”.

Il capogruppo della Lega traccia un bilancio dei primi sei mesi di mandato: "Ciò che è stato fatto in questi primi sei mesi di governo non ha paragoni. Con profondo senso di umiltà, voglia di lavorare e di farlo bene, cambiando la prospettiva ma con giudizio, quest’Amministrazione ha dato prova che il centro-destra, a traino Lega, è sinonimo di efficienza, sicurezza, lotta al degrado urbano, sviluppo e competitività. I prossimi saranno mesi decisivi non solo per Forlì, ma per tutta la Romagna. I traguardi del Ridolfi e della facoltà di medicina, se raggiunti, avranno ricadute su tutto il territorio regionale, proiettando Forlì e la Romagna in una dimensione sovra-comunale, in grado di competere con le più grandi capitali europee della cultura, della formazione e del turismo".

"Ma non è tutto - conclude -. Sul piatto della bilancia c’è la capacità di saper rinnovare ogni giorno l’impegno preso con i cittadini, ascoltandoli e mettendoli al centro dell’azione di governo, nel nome di quel patto di sussidiarietà orizzontale che questa Giunta ha l’obbligo morale, prima ancora che politico, di rispettare e condividere.”