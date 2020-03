"Gli animali da compagnia non trasmettono il coronavirus"

La coordinatrice provinciale di Italia Viva Forlì-Cesena, Sara Biguzzi, con il gruppo di Italia Viva Forlì ha creato un video per cercare di dare una risposta alle molteplici preoccupazioni manifestate dai cittadini verso i nostri amici a quattro zampe. "Purtroppo, sempre più spesso - continua Biguzzi - sui social circolano fake news sul fatto che i cani e i gatti in particolare potrebbero essere portatori del virus e trasmetterlo alle persone".



Ha posto la questione al medico veterinario Davide De Lorenzi, responsabile del Reparto di Pneumologia Interventistica, Otorinolaringoiatria ed Endoscopia Diagnostica all'ospedale veterinario "I Portoni Rossi" Zola Predosa, Bologna e attore di molteplici titoli accademici istituzionali, nazionali e internazionali.



Attingendo alle fonti dell’Organizzazione Mondiale della Sanità quale organo sanitario più autorevole, De Lorenzi afferma "che gli animali da compagnia, cani e gatti, non risultano al momento capaci di veicolare o trasmettere all’uomo o trasmettersi fra di loro il Covid-19. Si raccomanda comunque, come buona abitudine, di lavarsi le mani dopo aver giocato con il cane e il gatto".

